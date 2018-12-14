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Снегокат и французские песни: Максим Галкин показал зимний досуг детей Аллы Пугачевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Шоумен Максим Галкин старается посвящать все свободное время детям.

«Дорогие подписчики, со всей этой предновогодней кутерьмой: съемками, да выступлениями — не успеваю даже заглядывать в Инсту, времени остается только на поиграть с детьми — вот Вам минирепортаж с сегодняшнего утра — ничего особенного, но атмосферненько. Гарри поет Non, je ne regrette rien Пиаф, не успел снять сначала — короче, ничего не успеваю», — написал он.

Подписчики восхищаются семейной идиллией, называя Максима прекрасным отцом.

«Как приятно смотреть на такого хорошего отца и прекрасных детей», «Снежок чудо», «Ого, сколько у вас снега», «Счастливый папа и дети», «Ангелочки», «Детки уже большие, но по-прежнему сладкие конфетки», «Какие умнички детки! Дай бог вам здоровья и удачи всей вашей семье!!!», «Лиза молодец. Умная девочка. А Гарри как всегда шалит», «А Аллочка наверно снимает», «Максим, Вы самый лучший папа! И лучше Вас никто не сможет вести передачи с детьми», — обсуждают они.

Дети, в свою очередь, выглядят очень счастливыми. Совсем недавно они планировали уехать, а теперь вовсю наслаждаются зимними развлечениями.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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