«Смиритесь с этим»: Лера Кудрявцева поставила точку в вопросе суррогатного материнства

Несмотря на заверения друга Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Андрея Разыграева, что теледива все-таки родила сама, а не воспользовалась услугами суррогатной матери, в Сети все равно появился шквал неприятных для Леры комментариев — особенно под свежим снимком с дочкой, который Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге.

«Девочке как минимум три месяца», — заявила одна из подписчиц знаменитости. Ей вторили и другие интернет-пользователи, обвинившие Леру в обмане поклонников. Звезда решила не оставаться в стороне и отрезала: «Я родила сама. Как бы вам ни хотелось услышать другое. Смиритесь с этим».