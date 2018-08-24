«Смиритесь с этим»: Лера Кудрявцева поставила точку в вопросе суррогатного материнства

Несмотря на заверения друга Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Андрея Разыграева, что теледива все-таки родила сама, а не воспользовалась услугами суррогатной матери, в Сети все равно появился шквал неприятных для Леры комментариев — особенно под свежим снимком с дочкой, который Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге.
«Девочке как минимум три месяца», — заявила одна из подписчиц знаменитости. Ей вторили и другие интернет-пользователи, обвинившие Леру в обмане поклонников. Звезда решила не оставаться в стороне и отрезала: «Я родила сама. Как бы вам ни хотелось услышать другое. Смиритесь с этим».
Добавим, что ведущая пока обходится без помощи няни и все успевает делать сама. У Леры есть также взрослый сын Жан, который тоже недавно стал отцом. Неизвестно, видела ли Кудрявцева внука и успела ли понянчиться с ним.
Фото и видео: Instagram