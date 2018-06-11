СМИ выяснили, сколько стоит обучение Гарри и Лизы Галкиных

Совсем скоро дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой отметят свой первый юбилей — 18 сентября двойняшкам Лизе и Гарри исполнится 5 лет. В преддверии праздника журналисты выяснили, сколько знаменитые родители тратят на образование малышей.

Крестная мама Гарри Галкина, дизайнер Мила Ставицкая, в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказала, что дети уже знают все буквы и цифры, умеют считать, читать, изучают французский. Помимо занятий в специализированном детском саду, двойняшки учат иностранный язык под руководством гувернера — выпускника университета Сорбонна.