СМИ выяснили, сколько стоит обучение Гарри и Лизы Галкиных

Совсем скоро дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой отметят свой первый юбилей — 18 сентября двойняшкам Лизе и Гарри исполнится 5 лет. В преддверии праздника журналисты выяснили, сколько знаменитые родители тратят на образование малышей.
Крестная мама Гарри Галкина, дизайнер Мила Ставицкая, в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказала, что дети уже знают все буквы и цифры, умеют считать, читать, изучают французский. Помимо занятий в специализированном детском саду, двойняшки учат иностранный язык под руководством гувернера — выпускника университета Сорбонна.
По подсчетам издания, на образование детей Алла Пугачева и Максим Галкин тратят около шести миллионов в год. В эту сумму входит детский сад, домашние уроки французского, две няни, уроки плавания для Лизы и, с недавнего времени, занятия с логопедом.
Поклонники восторгаются всесторонним развитием звездных малышей. Например, недавно Максим Галкин опубликовал видео из собора, где проходил концерт органной музыки. Непосредственная реакция четырехлетних двойняшек на классическую музыку немало позабавила фолловеров телеведущего.
Фото: instagram