СМИ выяснили пол будущего первенца Регины Тодоренко и Влада Топалова

Для большинства поклонников уже не секрет, что Регина Тодоренко беременна от Влада Топалова, хотя звезда «Орла и решки» по-прежнему не подтвердила официально эту радостную новость. Тем не менее журналистам портала Super.ru уже удалось выяснить, кто же родится у пары.

В видеоролике, посвященном Регине и Владу, издание утверждает, что знаменитости ждут мальчика.