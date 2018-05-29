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СМИ выяснили, где будет рожать Нюша

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Нюши

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Певица, находящаяся на седьмом месяце беременности, выбрала клинику, где пройдут роды.

Роды в Америке — популярный выбор многих отечественных звезд. Жанна Фриске, Галина Юдашкина, Кристина Орбакайте, Светлана Лобода, Анна Седокова — это далеко не весь перечень звездных мамочек, чьи дети появились на свет в клиниках США. 27-летняя певица Нюша, которая станет мамой в сентябре, также планирует рожать за океаном. Портал StarHit выяснил, что артистка и ее супруг Игорь Сивов заключили контракт с клиникой в Майами.

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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

«Мы ждем пару в сентябре. Ребята попросили подобрать виллу в Майами на четыре месяца. Первое знакомство состоялось весной, когда наша компания сдавала им в аренду машины, каждые два дня они брали новую и катались по побережью на кабриолетах. Также посоветовали лучшую клинику, врачей, порекомендовали не выбирать русских докторов, если хотят сохранить в секрете момент, когда чудо случится», — цитирует портал представителей компании, организующей пребывание Нюши в США. Стоимость услуг перинатального центра, где появится на свет малыш, составляет приблизительно $4000 (около 250 тысяч рублей, — прим.ред.) в сутки. Певице будет предоставлена отдельная VIP-палата с экологически чистой мебелью, а за течением родов будут следить лучшие врачи.

Стоит отметить, что будущая мама лишь пару недель назад сообщила, что уходит в декретный отпуск. Тем не менее, Нюша пообещала, что будет продолжать радовать поклонников новыми песнями.

Фото: instagram

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