СМИ выяснили, где будет рожать Нюша

«Мы ждем пару в сентябре. Ребята попросили подобрать виллу в Майами на четыре месяца. Первое знакомство состоялось весной, когда наша компания сдавала им в аренду машины, каждые два дня они брали новую и катались по побережью на кабриолетах. Также посоветовали лучшую клинику, врачей, порекомендовали не выбирать русских докторов, если хотят сохранить в секрете момент, когда чудо случится», — цитирует портал представителей компании, организующей пребывание Нюши в США. Стоимость услуг перинатального центра, где появится на свет малыш, составляет приблизительно $4000 (около 250 тысяч рублей, — прим.ред.) в сутки. Певице будет предоставлена отдельная VIP-палата с экологически чистой мебелью, а за течением родов будут следить лучшие врачи.

Стоит отметить, что будущая мама лишь пару недель назад сообщила, что уходит в декретный отпуск. Тем не менее, Нюша пообещала, что будет продолжать радовать поклонников новыми песнями.