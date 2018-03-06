СМИ сообщили, что Сати Казанова скоро впервые станет мамой

Сама певица пока не подтвердила, но и не опровергла слухи о своем интересном положении.

Напомним, экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа всего через несколько месяцев после знакомства и начала романа. До Стефано Сати встречалась с казахским олигархом Тимуром Кулибаевым, продюсером Артуром Шачневым и экс-президентом «Амедиатеки» Александром Шенкманом.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram