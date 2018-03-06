СМИ сообщили, что Сати Казанова скоро впервые станет мамой
Источники одного из российских изданий уверены, что 35-летняя Сати Казанова беременна.
На днях Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо посетили церемонию «Пара года», во время которой буквально не отрывались друг от друга. Девушка просто сияла от счастья. Как считают инсайдеры, поделившиеся этой информацией с порталом Eg.ru, Сати ждет первенца.
Сама певица пока не подтвердила, но и не опровергла слухи о своем интересном положении.
Напомним, экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа всего через несколько месяцев после знакомства и начала романа. До Стефано Сати встречалась с казахским олигархом Тимуром Кулибаевым, продюсером Артуром Шачневым и экс-президентом «Амедиатеки» Александром Шенкманом.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram
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