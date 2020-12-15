СМИ: сестра Кейт Миддлтон Пиппа ждет второго ребенка

Сама Пиппа и ее муж Джеймс Мэтьюз отказались комментировать сообщения об ожидании второго ребенка, которые появились на фоне новостей о том, что они готовятся выкупить 72 акра земли в Беркшире. Считается, что супруги хотят из-за пополнения в семье хотят переехать в жилище побольше, которое будет располагаться в непосредственной близости к родовому поместью семейства Миддлтон в Чапел-Роу, где будущая мать выросла вместе со своей сестрой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, и братом Джеймсом. Родители Пиппы по-прежнему проживают здесь.

Напомним, что у нового ребенка Миддлтон-Мэтьюз, помимо троих двоюродных братьев от тети Кейт, также будут двоюродные братья по отцовской линии – 2-летний Теодор Фредерик Майкл и 5-месячная Джиджи Марго.

Фото: Globallookpress.com

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