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СМИ рассекретили имя и гражданство дочери Леры Кудрявцевой и рассказали о самочувствии и фигуре молодой мамы

Роды 47-летней Леры Кудрявцевой стали одной из самых обсуждаемых тем Рунета.

В этот понедельник, 13 августа, известная телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что стала мамой во второй раз. Звезда родила дочь хоккеисту Игорю Макарову. Официальных комментариев прессе она не давала, поэтому СМИ используют все способы, чтобы разузнать любопытные подробности.

Так, инсайдеры сообщили журналистам, что девочку назвали Марией. Малышка, как и предполагалось, родилась в Соединенных Штатах Америки. Роды одном из элитных госпиталей Лос-Анджелеса обошлись паре в миллион рублей. Клиентами клиники Cedars-Sinai Medical Center в разное время становились Мадонна, Пенелопа Крус, Алсу и другие знаменитости.

Молодая мама чувствует себя хорошо. На вопрос подруги, певицы Ирины Салтыковой, все ли хорошо, Лера ответила: «Уже да» — и пообещала приехать на чай в скором времени.

Режиссеру Сергею Осипову телезвезда сообщила: «Жди жирной, готовь камеры и оптику».

Фото: instagram

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