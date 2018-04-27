СМИ: Настасью Шубскую поздравляют с беременностью

«Округлилась, похорошела», «Ждём Маленького ОВЕЧКИНА))))) Настя и Александр!!!!! Молодцы!!!!!», «Очень красивая, первое, что бросилось в глаза немного округлившийся животик😍если так я буду очень рада за вас», «Беременна 😊?», «А животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье😘😁👍», «Мне кажется или чуть-чуть виднеется пузико, может у них будет малыш это счастье», — высказали предположения подписчики Настасьи.

Напомним, для Александра Овечкина и Настасьи Шубской этот брак стал первым. Отношения пары начались в марте 2015 года. Спустя полгода пара объявила о помолвке, а в 2016 году знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. В послесвадебном интервью пара признавалась, что мечтает поскорее стать родителями. Вполне возможно, что их мечта скоро сбудется, однако официальных комментариев пока не поступало.

Фото: instagram