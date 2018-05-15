СМИ: Ева Мендес готовится родить Райану Гослингу двойню

Отметим, что актерская чета предпочитает не афишировать личную жизнь и делиться трогательными семейными фотографиями, как это делают другие. Поэтому вероятно, что Ева Мендес не станет официально объявлять о беременности, Тем не менее, поклонники обратили внимание, что на свежих фотоснимках актриса выглядит полнее, чем обычно.