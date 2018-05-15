СМИ: Ева Мендес готовится родить Райану Гослингу двойню

Знаменитые актеры Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двух дочерей — 3-летнюю Эсмеральду Амаду и 2-летнюю Амаду Ли. А на днях в СМИ появилась информация о том, что в звездной семье вновь планируется пополнение. По информации инсайдеров, Ева прибегла к ЭКО и теперь пара ждет двойню.
Отметим, что актерская чета предпочитает не афишировать личную жизнь и делиться трогательными семейными фотографиями, как это делают другие. Поэтому вероятно, что Ева Мендес не станет официально объявлять о беременности, Тем не менее, поклонники обратили внимание, что на свежих фотоснимках актриса выглядит полнее, чем обычно.
Фото: MediaPunch/face to face, Panoramic, Brent Perniac / AdMedia, Kika Press/ZUMAPRESS.com/Globallookpress, instagram