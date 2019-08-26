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СМИ: 26-летняя ведущая шоу «Голос. Дети» Аглая Шиловская ждет первенца

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Аглая Шиловская

Фото: Instagram

На фото с отпуска в Таиланде поклонники разглядели у певицы округлившийся живот.

Актриса и певица Аглая Тарасова вышла замуж за актера театра имени Вахтангова Федора Воронцова в 2017 году. Церемония была тайной, незадолго до этого скончался отец жениха.

Аглая Шиловская и Ани Лорак в шоу «Точь-в-точь»

Сегодня СМИ сообщили, что у супругов вскоре появится первенец. Округлившийся живот молодой артистки разглядели на фотографиях, которые Шиловская выложила в сториз в Instagram. Аглая и Федор отдыхают в Таиланде, и на отдыхе Аглая носит широкие одежды. Но даже рубаха over size не смогла скрыть ее интересное положение.

Аглая в Таиланде

Фото: Instagram

Аглая и Федор знакомы уже восемь лет. Актер рассказывал, что, если полюбит женщину, а она захочет свадьбу, то он не будет сопротивляться. Предложение руки и сердца Воронцов сделал Шиловской на съемках сериала «Девичник». На этот шаг его благословил отец, который скончался через три дня после того, как Аглая ответила любимому «да».

Аглая Шиловская внучка известного актера и режиссера Всеволода Шиловского. Она снимается в кино и участвует в музыкальных проектах, таких, как «Голос» и «Точь-в-точь». В 2019 году Шиловская стала партнером Дмитрия Нагиева в качестве ведущей шоу «Голос. Дети».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Видео: youtube.com/ Шоу на Первом

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