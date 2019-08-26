СМИ: 26-летняя ведущая шоу «Голос. Дети» Аглая Шиловская ждет первенца

Аглая и Федор знакомы уже восемь лет. Актер рассказывал, что, если полюбит женщину, а она захочет свадьбу, то он не будет сопротивляться. Предложение руки и сердца Воронцов сделал Шиловской на съемках сериала «Девичник». На этот шаг его благословил отец, который скончался через три дня после того, как Аглая ответила любимому «да».

Аглая Шиловская внучка известного актера и режиссера Всеволода Шиловского. Она снимается в кино и участвует в музыкальных проектах, таких, как «Голос» и «Точь-в-точь». В 2019 году Шиловская стала партнером Дмитрия Нагиева в качестве ведущей шоу «Голос. Дети».