«Сладкие пупсы»: Максим Галкин показал первые шаги детей Аллы Пугачевой

Лиза и Гарри Галкины давно стали звездами Интернета. Поклонники их родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — с нетерпением ждут новых сюжетов из жизни малышей. Несколько минут назад в блоге их папы появилось трогательное видео о том, как «сладкие пупсы» (так окрестили малышей подписчики) делают первые шаги.

«Как же проносится время! Вроде и прописная истина, но только на своих детях это ощущаешь так щемяще неумолимо. Это видео четырёхлетней давности. Гарику и Лизочке чуть меньше года. Их первые шаги», — написал звездный отец.