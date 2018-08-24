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«Сладкие пупсы»: Максим Галкин показал первые шаги детей Аллы Пугачевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Архивное семейное видео растрогало фанатов Примадонны.

Лиза и Гарри Галкины давно стали звездами Интернета. Поклонники их родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — с нетерпением ждут новых сюжетов из жизни малышей. Несколько минут назад в блоге их папы появилось трогательное видео о том, как «сладкие пупсы» (так окрестили малышей подписчики) делают первые шаги.

«Как же проносится время! Вроде и прописная истина, но только на своих детях это ощущаешь так щемяще неумолимо. Это видео четырёхлетней давности. Гарику и Лизочке чуть меньше года. Их первые шаги», — написал звездный отец.

«Какие милые детки.. столько милоты в одном видео..», «До слез... Хочется обнять и защитить», «Какие классные Бусинки...», «Произведения искусства», «Какие хорошинькие цыплятки», «Какие замечательные у вас дети! Бог их отметил своим поцелуем! Счастья вам», «Детки очень похожи на родителей», «До чего ж они хороши, ттт. Здравия им и вам крепкого. Лизонька почти не изменилась, а Гарик прям мужичок, возмужал», «Господи! Ну что за ангелочки! Такие дети прелестные получились! Вот настроение всегда поднимается, глядя на них. Как время летит», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: instagram

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