Скрывать дольше невозможно: 45-летняя Хайди Клум показала округлившийся живот на шоу «Супермодель Германии»

У 45-летней Хайди Клум уже есть четверо детей. Старшую дочь Хелен она родила в 2004 году от Флавио Бриаторе, с которым рассталась во время беременности. Отцом еще троих детей – Генри, Дашту и Йохана – стал известный британский певец Сил. Хайди была замужем за ним в течение семи лет.

Отметим, что Том Каулитц выбирает в партнерши исключительно моделей. Так, в 2015 году его женой стала Риа Зоммерфельд, с которой он встречался четыре года до этого. На развод Том подал через полгода после свадьбы. После он встречался с немецкой моделью иранского происхождения Шермин Шахривар.

Предложение Хайди Клум он сделал в конце прошлого, когда состоится свадьба, пока неизвестно.