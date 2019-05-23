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Скрывать дольше невозможно: 45-летняя Хайди Клум показала округлившийся живот на шоу «Супермодель Германии»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Rolf Vennenbernd/ Global Look press
Модель беременна от молодого возлюбленного.

В 2018 году Хайди Клум начала встречаться с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе избранницы на 16 лет. Разница в возрасте не мешает отношениям парочки. Пару месяцев назад появилась информация, что Хайди опять ждет ребенка, который станет для нее уже пятым. Хайди эту тему не комментирует.

Фото: Rolf Vennenbernd/ Global Look press

Однако округлившийся живот невозможно скрывать до бесконечности. На финале шоу «Супермодель Германии» интересное положение Клум стало очевидным. Не помог даже «маскирующий» костюм с огромными бантами.

На подиуме самая известная модель Германии появилась в обтягивающем черном гипюровом комбинезоне. Увеличившуюся от беременности шикарную грудь Хайди легко было увидеть в глубоком декольте. На животе и на пояснице красовались огромные пышные банты.

Во время финала шоу Хайди вышагивала на огромных каблуках, но иногда, устав и присев, поглаживала животик.

Фото: Rolf Vennenbernd/ Global Look press

У 45-летней Хайди Клум уже есть четверо детей. Старшую дочь Хелен она родила в 2004 году от Флавио Бриаторе, с которым рассталась во время беременности. Отцом еще троих детей – Генри, Дашту и Йохана – стал известный британский певец Сил. Хайди была замужем за ним в течение семи лет.

Отметим, что Том Каулитц выбирает в партнерши исключительно моделей. Так, в 2015 году его женой стала Риа Зоммерфельд, с которой он встречался четыре года до этого. На развод Том подал через полгода после свадьбы. После он встречался с немецкой моделью иранского происхождения Шермин Шахривар.

Предложение Хайди Клум он сделал в конце прошлого, когда состоится свадьба, пока неизвестно.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, OLIVER LANGEL DÜSSELDORF via ww, Rolf Vennenbernd/ Global Look press

Видео: Instagram

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