Скрывать дольше невозможно: 45-летняя Хайди Клум показала округлившийся живот на шоу «Супермодель Германии»

В 2018 году Хайди Клум начала встречаться с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе избранницы на 16 лет. Разница в возрасте не мешает отношениям парочки. Пару месяцев назад появилась информация, что Хайди опять ждет ребенка, который станет для нее уже пятым. Хайди эту тему не комментирует.
Фото: Rolf Vennenbernd/ Global Look press
Однако округлившийся живот невозможно скрывать до бесконечности. На финале шоу «Супермодель Германии» интересное положение Клум стало очевидным. Не помог даже «маскирующий» костюм с огромными бантами.
На подиуме самая известная модель Германии появилась в обтягивающем черном гипюровом комбинезоне. Увеличившуюся от беременности шикарную грудь Хайди легко было увидеть в глубоком декольте. На животе и на пояснице красовались огромные пышные банты.
Во время финала шоу Хайди вышагивала на огромных каблуках, но иногда, устав и присев, поглаживала животик.
Фото: Rolf Vennenbernd/ Global Look press
У 45-летней Хайди Клум уже есть четверо детей. Старшую дочь Хелен она родила в 2004 году от Флавио Бриаторе, с которым рассталась во время беременности. Отцом еще троих детей – Генри, Дашту и Йохана – стал известный британский певец Сил. Хайди была замужем за ним в течение семи лет.
Отметим, что Том Каулитц выбирает в партнерши исключительно моделей. Так, в 2015 году его женой стала Риа Зоммерфельд, с которой он встречался четыре года до этого. На развод Том подал через полгода после свадьбы. После он встречался с немецкой моделью иранского происхождения Шермин Шахривар.
Предложение Хайди Клум он сделал в конце прошлого, когда состоится свадьба, пока неизвестно.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, OLIVER LANGEL DÜSSELDORF via ww, Rolf Vennenbernd/ Global Look press
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!