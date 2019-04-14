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«Скоро рожать»: звезда сериалов Анастасия Цветаева снялась на последних месяцах беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия мечтает родить поскорее

Фото: Instagram
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Нежное фото актриса опубликовала на своей страницt в Instagram.

Актриса Анастасия Цветаева уже семь лет живет в Израиле, куда переехала после замужества. Но она признается, что в Москве бывает часто. Российским зрителям она запомнилась по многочисленным ролям в сериалах. Пик ее карьеры и популярности пришелся на последние годы жизни в России, но поклонники ее помнят и любят. Кстати, на ее страничку с соцсети подписаны больше миллиона человек.

Давайте знакомиться?! С тем, с кем не знакомы))) Я кстати за всю историю своего 7-летнего инстаграма ни разу не писала пост-знакомство😄 Надо это исправить. Итак, вкратце: 🌿Меня зовут Настя Цветаева, мне 37 лет, у меня 2-е детей (мальчик 13 лет, девочка 6 лет) и сейчас я жду третьего малыша. 🌿Для некоторых я актриса, для некоторых блогер, для некоторых просто человек, который вдохновляет🦄 🌿Я родилась и выросла в Москве, там же закончила институт и сделала карьеру актрисы, родила сына. 🌿В 27 лет я встретила свою любовь и уехала жить к нему в Израиль. Но я не забываю свой дом и часто езжу в Москву и для творческих проектов и просто потому что скучаю. 🌿Я очень люблю красивости и путешествия. Люблю тепло, море, цветы и вкусную еду. Всего этого много в моем инстаграме. 🌿У меня есть свой небольшой девочковый бизнес, я создаю украшения под брендом #nastiaolgan. В шапке моего профиля висит ссылка на мой онлайн магазин. 🌿А еще я читаю стихи, они собраны на отдельной страничке, вот тут: @veles_project 🌿Я мечтаю жить в большом красивом доме с видом на холмы и иметь свой виноградник. А еще я мечтаю вернуться в профессию и стать крутым кинопродюсером💪🏻 И пока я не очень понимаю как эти мечты совместить между собой😂 А теперь вы расскажите про себя? Кто вы, сколько вам лет, где живете, о чем мечтаете? ⠀ Спасибо за фото @nika_shatova / @beautiful_preg

Публикация от Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva)

Анастасия сама отмечает, что для кого-то она – актриса, а для кого-то – популярный блогер. Кстати, в 2017 году Цветаева получила премию 9 канала Израиля «Человек года», в номинации «Интернет-персона». Так ее признали лучшим русскоязычным блогером в Израиле.

Подписчики отметили, что 37-летняя Настя прекрасно и молодо выглядит и сохранила идеальную фигуру даже после двух родов и во время третьей беременности.

Опубликовав утром 16 апреля новое фото с животиком, Анастасия призналась, что у нее наступил период, когда уже хочется поскорее родить. «Наткнулась вчера в инете на фотки Меган Маркл. Она везде на светских приемах на каблуках. С огромным пузом и на каблуках. Я тут в кедиках еле ползаю))) а она жжет на шпильках 10-ти сантиметровых. Интересно, ей протокол так велит или она сама настолько прыткая?», - удивляется Анастасия (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Первого сына Кузьму, которому скоро исполнится 14 лет, Анастасия родила во втором браке. Дочь Эстер появилась в третьем браке актрисы с Надавом Ольганом.

Сейчас артистка готовится к третьим родам, при этом она совмещает заботу о семье и ведение собственного бизнеса – она выпускает украшения собственного бренда. Когда появляется свободное время, актриса с семьей много путешествует. Актриса часто публикует фото с детьми и супругом и отмечает, что с ним стала по-настоящему счастливой.

Анастасия Цветаева снялась в 41 фильме. Популярность к ней пришла после съемок в клипе группе «Звери» - «Все, что тебя касается» и молодежной комедии «Зови меня Джинн».

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Vladimir Lukjanov/ Global Look press

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