«Скоро рожать»: звезда сериалов Анастасия Цветаева снялась на последних месяцах беременности

Анастасия сама отмечает, что для кого-то она – актриса, а для кого-то – популярный блогер. Кстати, в 2017 году Цветаева получила премию 9 канала Израиля «Человек года», в номинации «Интернет-персона». Так ее признали лучшим русскоязычным блогером в Израиле.

Подписчики отметили, что 37-летняя Настя прекрасно и молодо выглядит и сохранила идеальную фигуру даже после двух родов и во время третьей беременности.

Опубликовав утром 16 апреля новое фото с животиком, Анастасия призналась, что у нее наступил период, когда уже хочется поскорее родить. «Наткнулась вчера в инете на фотки Меган Маркл. Она везде на светских приемах на каблуках. С огромным пузом и на каблуках. Я тут в кедиках еле ползаю))) а она жжет на шпильках 10-ти сантиметровых. Интересно, ей протокол так велит или она сама настолько прыткая?», - удивляется Анастасия (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Первого сына Кузьму, которому скоро исполнится 14 лет, Анастасия родила во втором браке. Дочь Эстер появилась в третьем браке актрисы с Надавом Ольганом.