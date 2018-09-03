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«Скоро плюс один?» Виктория Боня подогрела слухи о своей второй беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня

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38-летняя Виктория Боня в очередной раз заставила поклонников обсуждать свое предполагаемое интересное положение.

Поклонники Виктории Бони подозревают, что скоро в ее семье случится пополнение. Виной тому — округлившиеся формы звезды. Причем модель и телеведущая даже не пытается их скрыть — наоборот, на свежих снимках Виктория словно привлекает внимание к животу.

«Беременная!», «Животик-то руками прикрыла...», «Вы в положении?!» — написали фолловеры Бони в ее микроблоге. Впрочем, знаменитость пока не подтвердила, но и не опровергла информацию о своей беременности.

Напомним: сама Виктория не отрицает, что хочет завести еще одного ребенка. Сейчас она встречается с миллиардером Пьером Андюраном. У молодой мамы есть 6-летняя дочь Анджелина от отношений с бизнесменом Алексом Смерфитом.

Фото и видео: Instagram

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