«Скоро плюс один?» Виктория Боня подогрела слухи о своей второй беременности

Поклонники Виктории Бони подозревают, что скоро в ее семье случится пополнение. Виной тому — округлившиеся формы звезды. Причем модель и телеведущая даже не пытается их скрыть — наоборот, на свежих снимках Виктория словно привлекает внимание к животу.

«Беременная!», «Животик-то руками прикрыла...», «Вы в положении?!» — написали фолловеры Бони в ее микроблоге. Впрочем, знаменитость пока не подтвердила, но и не опровергла информацию о своей беременности.