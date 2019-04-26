Скоро мама? У дома Меган Маркл дежурит «скорая»

Сообщение о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл решила тайно стать мамой, взбудоражило СМИ. Вокруг резиденции Фрогмор-хаус, где проживает семья, дежурят журналисты и фотографы. В эту пятницу в их объективы попала машины скорой помощи, передает Express, а в небе, согласно сообщениям очевидцев, был замечен вертолет.

Британские СМИ уверены: роды Меган Маркл будут проходить дома. Поддерживать ее прилетела мать, Дория Рэгланд. Муж, скорее всего, тоже будет рядом.