Скандально известный блогер рассказала о третьей беременности жены футболиста Дениса Глушакова

На днях в Сети появилась аудиозапись, в которой футболист Денис Глушаков называет мать своих детей, 27-летнюю Дарью, предательницей, обзывает ее последними словами, желает смерти и обещает стереть в порошок. Напомним, спортсмен подал документы на развод, поскольку считает, что это Дарья ему изменяет, а девушка стоит на обратном. Сейчас обе стороны пытаются договориться мирно, хотя, судя по вышеупомянутой записи, у них это совсем не выходит.

Возможно, дело осложнит еще одно любопытное обстоятельство. Как сообщила известный блогер Лена Миро в своем LiveJournal, Дарья Глушакова ждет третьего ребенка, «только не пойми, от кого, сплошной мундиаль какой-то». Миро не уточнила, откуда у нее такая информация.