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Скандально известный блогер рассказала о третьей беременности жены футболиста Дениса Глушакова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Денис и Дарья Глушаковы

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В Сети до сих пор обсуждают семейную драму Дениса и Дарьи Глушаковых, а накануне известный блогер Лена Миро подлила масла в огонь слухов.

На днях в Сети появилась аудиозапись, в которой футболист Денис Глушаков называет мать своих детей, 27-летнюю Дарью, предательницей, обзывает ее последними словами, желает смерти и обещает стереть в порошок. Напомним, спортсмен подал документы на развод, поскольку считает, что это Дарья ему изменяет, а девушка стоит на обратном. Сейчас обе стороны пытаются договориться мирно, хотя, судя по вышеупомянутой записи, у них это совсем не выходит.

Возможно, дело осложнит еще одно любопытное обстоятельство. Как сообщила известный блогер Лена Миро в своем LiveJournal, Дарья Глушакова ждет третьего ребенка, «только не пойми, от кого, сплошной мундиаль какой-то». Миро не уточнила, откуда у нее такая информация.

Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом. В 2010 году они поженились. Вскоре у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м — вторая дочь Александра.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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