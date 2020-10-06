Сиамские близнецы появились на свет с двумя ногами и четырьмя руками

По словам доктора Гаурава Мишры, ультразвук показывал, что дети соединены, но то, что это сиамские близнецы, стало известно только после рождения. «Это очень редкий случай. Мы перенаправили их в более оснащенную лечебницу, чтобы проанализировать их состояние и прогноз на будущее», - объяснил специалист.

27-летний отец девочек Мохаммед Ясин уточнил, что не смог оплатить регулярные медицинские осмотры и ультразвуковые обследования жене. Семья потеряла большую часть доходов из-за пандемии коронавируса. Шахин и Мохаммед уже воспитывают пятилетнюю дочь. Отец новорожденных шокирован рождением сиамских близнецов и надеется, что хирурги смогут их разделить.