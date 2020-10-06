Сиамские близнецы появились на свет с двумя ногами и четырьмя руками
Дети появились на свет в городе Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, 5 октября. 25-летняя Шахин Бегум стала матерью сразу двух дочерей — сиамских близнецов. Как уточнила жительница Индии, до момента рождения она не знала, что ждет сиамских близнецов.
October 6, 2020
Роды прошли посредством кесарева сечения. Медики и сами были шокированы появлением сестер на свет. И это неудивительно: у них один на двоих желудок и большая часть жизненно важных органов. У девочек две ноги и четыре руки.
По словам доктора Гаурава Мишры, ультразвук показывал, что дети соединены, но то, что это сиамские близнецы, стало известно только после рождения. «Это очень редкий случай. Мы перенаправили их в более оснащенную лечебницу, чтобы проанализировать их состояние и прогноз на будущее», - объяснил специалист.
27-летний отец девочек Мохаммед Ясин уточнил, что не смог оплатить регулярные медицинские осмотры и ультразвуковые обследования жене. Семья потеряла большую часть доходов из-за пандемии коронавируса. Шахин и Мохаммед уже воспитывают пятилетнюю дочь. Отец новорожденных шокирован рождением сиамских близнецов и надеется, что хирурги смогут их разделить.
Фото: Pexels Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!