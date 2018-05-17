Надя Ручка показала новое трогательное фото с 9-месячным сыном

В середине августа прошлого года экс-солистка «Блестящих» Надя Ручка впервые стала мамой. Певица и ее супруг Денис Боярко дали сыну красивое имя Лев. Новорожденный малыш стал первым ребенком для Нади и ее избранника, за которого она тайно вышла замуж почти сразу после родов.

Накануне маленькому Льву исполнилось девять месяцев — эту дату кроха отпраздновал в кругу семьи. В честь праздника его мама выложила в свой микроблог снимок с сыном и супругом и трогательно обратилась к наследнику.