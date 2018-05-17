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Надя Ручка показала новое трогательное фото с 9-месячным сыном

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Надя Ручка с сыном
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37-летняя Надя Ручка поделилась с поклонниками новым семейным портретом.

В середине августа прошлого года экс-солистка «Блестящих» Надя Ручка впервые стала мамой. Певица и ее супруг Денис Боярко дали сыну красивое имя Лев. Новорожденный малыш стал первым ребенком для Нади и ее избранника, за которого она тайно вышла замуж почти сразу после родов.

Накануне маленькому Льву исполнилось девять месяцев — эту дату кроха отпраздновал в кругу семьи. В честь праздника его мама выложила в свой микроблог снимок с сыном и супругом и трогательно обратилась к наследнику.

«Сегодня нашему Левушке 9 месяцев. Это 9 месяцев больших свершений. Потому что пришлось вырасти больше, чем в полтора раза, научиться держать голову, ползать, сидеть. Вообще, глядя на победы малышей, понимаешь, как ничтожно мало мы, взрослые люди, успеваем сделать даже за год. И как мало из этого не имеет разрушительный характер. Спасибо, малыш, за то, что выбрал нас, за то, что озаряя мир своей шестизубой улыбкой, делаешь нас лучше!» — написала Ручка.

Фолловеры присоединились к поздравлениям и отметили, что Лев действительно очень подрос. Пока Надя редко показывает лицо наследника, но интернет-пользователи все равно его разглядели и решили, что малыш очень похож на отца.

Фото: Instagram

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