Надя Ручка показала новое трогательное фото с 9-месячным сыном

В середине августа прошлого года экс-солистка «Блестящих» Надя Ручка впервые стала мамой. Певица и ее супруг Денис Боярко дали сыну красивое имя Лев. Новорожденный малыш стал первым ребенком для Нади и ее избранника, за которого она тайно вышла замуж почти сразу после родов.
Накануне маленькому Льву исполнилось девять месяцев — эту дату кроха отпраздновал в кругу семьи. В честь праздника его мама выложила в свой микроблог снимок с сыном и супругом и трогательно обратилась к наследнику.
«Сегодня нашему Левушке 9 месяцев. Это 9 месяцев больших свершений. Потому что пришлось вырасти больше, чем в полтора раза, научиться держать голову, ползать, сидеть. Вообще, глядя на победы малышей, понимаешь, как ничтожно мало мы, взрослые люди, успеваем сделать даже за год. И как мало из этого не имеет разрушительный характер. Спасибо, малыш, за то, что выбрал нас, за то, что озаряя мир своей шестизубой улыбкой, делаешь нас лучше!» — написала Ручка.
Фолловеры присоединились к поздравлениям и отметили, что Лев действительно очень подрос. Пока Надя редко показывает лицо наследника, но интернет-пользователи все равно его разглядели и решили, что малыш очень похож на отца.
Фото: Instagram