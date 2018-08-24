Шестилетний сын и семилетняя дочь Филиппа Киркорова не пойдут в школу

Совсем скоро двери российских школ распахнутся для учеников. Но в их числе не будет детей Филиппа Киркорова. Музыкант, недавно мечтавший отвести Мартина и Аллу-Викторию в школу, решил не отдавать их в учебное заведение в этом году.

«Я решил продлить им детство, поэтому в школу их не поведу! Хочу, чтобы они еще целый год побыли детьми. Так что линейка у них будет только через год. Рано им петь песню "Куда уходит детство?"!"», — заявил музыкант в интервью изданию Sobesednik.ru.

Однако это не значит, что дети будут сидеть без дела: дома они занимаются с преподавателями, изучают иностранные языки, увлекаются спортом и танцами.

Отец не планирует делать из детей звезд, желая им обычной жизни. «Не хочу им своей судьбы, потому как она очень непростая. Нужно иметь не нервы, а стальные канаты, чтобы справиться со всем», — откровенничает артист.

Фото: instagram