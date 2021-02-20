Сестры-близнецы одновременно забеременели и родили в один день
Как сообщает онлайн-издание Essential baby, американки изначально не планировали заводить детей, но карантин внес коррективы в их планы. В июне 2020 года примерно в одно и то же время они обнаружили, что беременны. «Я хотела удивить Кеинд и попросить мою маленькую дочь принести ей положительный тест на беременность, когда она будет меньше всего этого ожидать, – со смехом призналась Алуко. – Как оказалось, сестра планировала сделать мне ровно такой же сюрприз, когда ее двухлетний сын принес мне ее положительный тест в тот же вечер».
Ожидание детей протекало легко, но при этом предполагаемые даты родов врачи сестрам ставили разные. Несмотря на это роды у них начались в один и тот же срок – и в одной и той же больнице.
Сначала в родильном отделении оказалась Кеид, которая вскоре родила здоровую девочку Зои, весившую больше 3 килограммов. Тайво же задержалась. Ее схватки длились дольше, но спустя 28 часов на свет появился ее сын Тони. Даже сотрудники больницы были поражены подобным совпадением.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!