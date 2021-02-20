Сестры-близнецы одновременно забеременели и родили в один день

Ожидание детей протекало легко, но при этом предполагаемые даты родов врачи сестрам ставили разные. Несмотря на это роды у них начались в один и тот же срок – и в одной и той же больнице.

Сначала в родильном отделении оказалась Кеид, которая вскоре родила здоровую девочку Зои, весившую больше 3 килограммов. Тайво же задержалась. Ее схватки длились дольше, но спустя 28 часов на свет появился ее сын Тони. Даже сотрудники больницы были поражены подобным совпадением.

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