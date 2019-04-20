«Серый волк»: Дмитрий Исхаков рассказал об играх с маленькой дочерью

26 апреля исполнится два года Мие, дочери Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Знаменитые родители практически не показывают в социальных сетях фотографии малышки, однако некоторое время назад фотограф рассказал об играх с маленькой дочкой: «Знаете как меня называет Миюша?! Серый Волк. Папа, говорит, Серый Волк, дуй! Я дую, а она прячется в самодельном домике из одеял и подушек и дрожит (очень смешно дрожит). Потом я сдуваю крышу и сам домик и поросенок бежит к среднему брату 🤣🤪🐷 обычно в шкаф, в котором роль среднего брата, НуфНуфа, кажется, играет Полечка, а если её нет дома, то любимая тёща, которая ненавидит сидеть в шкафу». Свой рассказ фотограф проиллюстрировал селфи в образе брутального «Серого волка».
Фолловеры поблагодарили Дмитрия за такую возможность узнать чуть больше об их дочери: «Ваши истории, связанные с Миюшей просто греют душу и сердце», «Как же это смешно», «Мне кажется в этом и заключается счастье❤», «Какая у вас крутая семейка», «Какая прелесть) Замечательная игра», «Весело у вас)».
Напомним, о беременности Полины Гагариной заговорили в 2016 году. Несмотря на то, что певица продолжала выступать практически до самых родов, все слухи об «интересном положении» она предпочитала отрицать. Мия стала первым общим ребенком для Полины и Дмитрия. От предыдущего брака с актером Петром Кисловым у певицы есть сын Андрей.
Больше о семье Полины Гагариной вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram