«Серый волк»: Дмитрий Исхаков рассказал об играх с маленькой дочерью

Фолловеры поблагодарили Дмитрия за такую возможность узнать чуть больше об их дочери: «Ваши истории, связанные с Миюшей просто греют душу и сердце», «Как же это смешно», «Мне кажется в этом и заключается счастье❤», «Какая у вас крутая семейка», «Какая прелесть) Замечательная игра», «Весело у вас)».

Напомним, о беременности Полины Гагариной заговорили в 2016 году. Несмотря на то, что певица продолжала выступать практически до самых родов, все слухи об «интересном положении» она предпочитала отрицать. Мия стала первым общим ребенком для Полины и Дмитрия. От предыдущего брака с актером Петром Кисловым у певицы есть сын Андрей.