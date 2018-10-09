42-летний Сергей Жуков станет отцом в пятый раз?

«Обожаю вашу семью, такие милые без всякого пафоса», «Безумно красивая пара», «Одна из самых красивых и гармоничных пар нашего шоубиза. Берегите это богатство, это дано единицам! Сергей так успешен и благодаря своему необыкновенному таланту, и благодаря своей семье», «Вас можно поздравить?)», «Вам тоже показалось что малыша ждут?», «Ага и мне)», «И мне показалось», «У вас ожидается прибавление ????!!!!», «Красота беременной неописуема», Классные! «Регину очень красит еще больше ее "положение"», «Ура, Регина беремена)», «Берегите свою семью!!!», «Да да да беременна. четвертый малыш», — обсуждают фолловеры.

А как считаете вы, беременна ли Регина?

Фото: instagram