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42-летний Сергей Жуков станет отцом в пятый раз?

Неосторожный жест Сергея Жукова спровоцировал разговоры о беременности его жены.

Вполне возможно, что лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков скоро станет папой: внимательные подписчики его блога поздравляют Регину Бурд с очередной беременностью. Во всем виноват снимок, на котором мужчина обнимает любимую женщину так, как обычно обнимают будущих мам.

«Обожаю вашу семью, такие милые без всякого пафоса», «Безумно красивая пара», «Одна из самых красивых и гармоничных пар нашего шоубиза. Берегите это богатство, это дано единицам! Сергей так успешен и благодаря своему необыкновенному таланту, и благодаря своей семье», «Вас можно поздравить?)», «Вам тоже показалось что малыша ждут?», «Ага и мне)», «И мне показалось», «У вас ожидается прибавление ????!!!!», «Красота беременной неописуема», Классные! «Регину очень красит еще больше ее "положение"», «Ура, Регина беремена)», «Берегите свою семью!!!», «Да да да беременна. четвертый малыш», — обсуждают фолловеры.

А как считаете вы, беременна ли Регина?

Фото: instagram

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