Сергей Светлаков показал забавное видео с подросшим сыном: «Он такой милый и похож на вас»

Сергей Светлаков на экране всегда радостный и открытый. Программы, в которых он появляется, - всегда позитивны и полны юмора. Но такой он на публике: дарит радость – это его работа. Личную же жизнь он старается оберегать от посторонних глаз.

Юморист также убежден, что не нужно выставлять напоказ детей, которых у него трое. Ранее в интервью он признавался, что «эта болезнь его пока не сразила». Однако на его странице в Instagram Настя, Иван и Максим все же иногда появляются.

Старшему сыну Ивану летом исполнилось 6 лет. И Сергей Светлаков показал, как подрос его мальчишка, опубликовав с ним забавное видео.