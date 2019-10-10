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Сергей Светлаков показал забавное видео с подросшим сыном: «Он такой милый и похож на вас»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сергей Светлаков

Фото: Instagram

Подписчики юмориста отметили сходство мальчика со знаменитым отцом.

Сергей Светлаков на экране всегда радостный и открытый. Программы, в которых он появляется, - всегда позитивны и полны юмора. Но такой он на публике: дарит радость – это его работа. Личную же жизнь он старается оберегать от посторонних глаз.

Юморист также убежден, что не нужно выставлять напоказ детей, которых у него трое. Ранее в интервью он признавался, что «эта болезнь его пока не сразила». Однако на его странице в Instagram Настя, Иван и Максим все же иногда появляются.

Старшему сыну Ивану летом исполнилось 6 лет. И Сергей Светлаков показал, как подрос его мальчишка, опубликовав с ним забавное видео.

Сергей и Иван Светлаковы

«Проулыбалась всю минуту», «Как похожи», «Сын такой милый», «Сын копия», «Красавчики», - написали Светлакову в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, старшую дочь Настю Сергею родила первая супруга Юлия, с которой они вместе учились, а после перебрались в Москву. Но их брак долго не продержался из-за большой занятости главы семейства. А сыновей актеру и шоу-мену подарила вторая жена Антонина.

Фото и видео: Instagram

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