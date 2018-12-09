Сергей Сафронов впервые показал лицо трехмесячной дочери

5 сентября Сергей Сафронов и его супруга Екатерина стали родителями — на свет появилась девочка, которую назвали Алисой. По примеру многих знаменитостей иллюзионист и его жена скрывали в соцсетях личико малышки. Однако теперь пара пообещала показывать дочь во всей красе — вчера Алиса прошла таинство крещения.

«Таинство крещения сегодня прошла Алиса. Перед входом в Храм было написано, что фото и видео разрешено! Но конечно при чтение молитвы снимать и фотографировать рука не поднялась, крестились. Но само купание не снять я не мог. Да, и папа не растерялся! Теперь мы с удовольствием будем показывать вам нашу дочку во всей красе!» — подписал памятное видео Сергей.