Сергей Сафронов впервые показал лицо трехмесячной дочери

5 сентября Сергей Сафронов и его супруга Екатерина стали родителями — на свет появилась девочка, которую назвали Алисой. По примеру многих знаменитостей иллюзионист и его жена скрывали в соцсетях личико малышки. Однако теперь пара пообещала показывать дочь во всей красе — вчера Алиса прошла таинство крещения.
«Таинство крещения сегодня прошла Алиса. Перед входом в Храм было написано, что фото и видео разрешено! Но конечно при чтение молитвы снимать и фотографировать рука не поднялась, крестились. Но само купание не снять я не мог. Да, и папа не растерялся! Теперь мы с удовольствием будем показывать вам нашу дочку во всей красе!» — подписал памятное видео Сергей.
Напомним, у Сергея Сафронова есть двое старших детей от предыдущего брака. Примечательно, что после развода Сергей сохранил дружеские отношения с бывшей супругой Марией: «Маша героиня! Я ей так сильно благодарен за наших деток. Какой труд воспитывать их и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо... Наши что-то понимают, что-то еще нет. Но видно, как они стараются. Сегодня был очень тяжелый и насыщенный день. Ведь я приехал ненадолго. И хочется успеть все посмотреть. Они держались молодцом, за что получили подарки. Деток нужно поощрять за хорошее поведение. Хотя, когда я был маленьким, у меня всего этого не было. И мы с Машей решили, что будем баловать и давать деткам все, чего не было у нас. Не знаю правильно это или нет. Но я рад видеть их счастливыми. Берегите свое счастье. Оно рядом».
(Орфография и стиль авторов сохранены – прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: instagram