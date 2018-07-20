Иллюзионист Сергей Сафронов готовится к рождению дочери

Напомним, участник трио иллюзионистов «Братья Сафроновы» Сергей в апреле этого года сыграл свадьбу со своей возлюбленной Екатериной, ранее ассистировавшей братьям во время шоу. Екатерина стала второй супругой фокусника. С первой женой Марией, родившей ему дочь и сына, Сергей сохранил дружеские отношения: «Маша героиня! Я ей так сильно благодарен за наших деток. Какой труд воспитывать их и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо... Наши что-то понимают, что-то еще нет. Но видно, как они стараются. Сегодня был очень тяжелый и насыщенный день. Ведь я приехал ненадолго. И хочется успеть все посмотреть. Они держались молодцом, за что получили подарки. Деток нужно поощрять за хорошее поведение. Хотя, когда я был маленьким, у меня всего этого не было. И мы с Машей решили, что будем баловать и давать деткам все, чего не было у нас. Не знаю правильно это или нет. Но я рад видеть их счастливыми. Берегите свое счастье. Оно рядом».