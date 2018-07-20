logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Иллюзионист Сергей Сафронов готовится к рождению дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Фокусник раскрыл пол будущего ребенка.

Совсем скоро известный фокусник Сергей Сафронов станет многодетным отцом. Будущий трижды папа публикует в блоге трогательные снимки с беременной женой, а на днях сообщил, что в его семье появится дочь. «У нас будет девочка! Мы уже и имя подобрали! Во вторник поедем снова по магазинам, чтобы подготовиться к роддому» — рассказал подписчикам иллюзионист.

Напомним, участник трио иллюзионистов «Братья Сафроновы» Сергей в апреле этого года сыграл свадьбу со своей возлюбленной Екатериной, ранее ассистировавшей братьям во время шоу. Екатерина стала второй супругой фокусника. С первой женой Марией, родившей ему дочь и сына, Сергей сохранил дружеские отношения: «Маша героиня! Я ей так сильно благодарен за наших деток. Какой труд воспитывать их и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо... Наши что-то понимают, что-то еще нет. Но видно, как они стараются. Сегодня был очень тяжелый и насыщенный день. Ведь я приехал ненадолго. И хочется успеть все посмотреть. Они держались молодцом, за что получили подарки. Деток нужно поощрять за хорошее поведение. Хотя, когда я был маленьким, у меня всего этого не было. И мы с Машей решили, что будем баловать и давать деткам все, чего не было у нас. Не знаю правильно это или нет. Но я рад видеть их счастливыми. Берегите свое счастье. Оно рядом».

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей