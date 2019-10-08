Сергей Лазарев рассказал, на кого похожа его годовалая дочь и кто помогает ему растить детей

У Никиты и Ани общие оба родителя, но выносили детей разные суррогатные матери. Мама Сергея Лазарева души не чает во внуках, которых у нее теперь трое (от погибшего сына у нее есть взрослая внучка Алина, - прим. ред.), и помогает сыну растить малышей.

«Они смысл моей жизни. Сереже помогаю, хотя он справляется и сам. Может и подгузник поменять и накормить детей. Он отличный отец, лишний раз ни о чем меня не просит, старается не беспокоить», - рассказала Валентина Викторовна «СтарХиту». Она также добавила, что, став отцом, Сергей всегда торопится домой. Помогают с малышами и няни, у Никиты своя, у Ани – своя.