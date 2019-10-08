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Сергей Лазарев рассказал, на кого похожа его годовалая дочь и кто помогает ему растить детей

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Сергей Лазарев с Никитой во время отпуска

Фото: Instagram

О том, что у певца есть второй ребенок, он рассказал в эфире ток-шоу.

Слухи о том, что Сергея Лазарева, кроме сына Никиты, есть маленькая дочь, появились несколько месяцев назад. Певец активно отрицал сей факт, делая вид, что удивлен подобными новостями.

Сергей Лазарев и Марина Федункив в смешном видео

Однако в конце сентября на шоу «Секрет на миллион» Сергей признался, что дочь есть и ей уже год. О том, что у певца растет маленькая Анечка, не знали даже самые близкие люди. Более того, даже мама артиста Валентина Викторовна долгое время не подозревала, что ее сын станет отцом во второй раз.

Сергей Лазарев с сыном и дочерью

Фото: Instagram

У Никиты и Ани общие оба родителя, но выносили детей разные суррогатные матери. Мама Сергея Лазарева души не чает во внуках, которых у нее теперь трое (от погибшего сына у нее есть взрослая внучка Алина, - прим. ред.), и помогает сыну растить малышей.

«Они смысл моей жизни. Сереже помогаю, хотя он справляется и сам. Может и подгузник поменять и накормить детей. Он отличный отец, лишний раз ни о чем меня не просит, старается не беспокоить», - рассказала Валентина Викторовна «СтарХиту». Она также добавила, что, став отцом, Сергей всегда торопится домой. Помогают с малышами и няни, у Никиты своя, у Ани – своя.

Артист всегда хотел большую семью, а в мечтах рисовал картинку с двумя малышами, старшим мальчиком и младшей девочкой.

«Никита не ревновал к сестренке, — рассказал Сергей Лазарев изданию. - Обрадовался, когда узнал, что станет старшим братом. Он чуткий и добрый мальчик. Наблюдает за Анечкой, приносит ей свои игрушки, держит на ручках... Дочь сейчас копия годовалого Никиты, но по характеру более требовательная».

Напомним, что рождение сына Сергей Лазарев скрывал почти три года. Артист рассказывал, что до такой степени вжился в роль отца, что первые две недели после рождения Никиты даже не выходил из дома, все время проводил с сыном.

Фото и видео: Instagram

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