Сергей Лазарев, Максим Галкин и другие звезды поздравляют с Днем защиты детей

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. По традиции, многие знаменитости поделились в Instagram фотографиями своих наследников и поздравили подписчиков с этим праздником.

Сергей Лазарев показал забавное видео с маленьким сыном: «С Днем Защиты Детей!! Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор!! Нашел это архивное видео ! Как же быстро он растет... уже скоро в школу))))».