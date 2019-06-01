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Сергей Лазарев, Максим Галкин и другие звезды поздравляют с Днем защиты детей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Максима Галкина

Фото: Instagram Максима Галкина
В первый день лета отмечается Международный день защиты детей.

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. По традиции, многие знаменитости поделились в Instagram фотографиями своих наследников и поздравили подписчиков с этим праздником.

Сергей Лазарев показал забавное видео с маленьким сыном: «С Днем Защиты Детей!! Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор!! Нашел это архивное видео ! Как же быстро он растет... уже скоро в школу))))».

«С Днём Защиты Детей! Берегите детей и окружайте их любовью! Ваша любовь к ним сейчас - это мир в любви в будущем!» — написал Максим Галкин.

«Господа! первый день лета! День защиты детей. Все мы - дети. И все, чего хотим - любви и внимания. Все равно, сколько нам лет. В итоге 9 — это чуть меньше, чем 90. Ведь время относительно и душа не имеет точной цифры. Берегите тех, кто вас любит безусловно и ничего не требуя взамен», — написала Диана Арбенина.

«Поздравляем Всех с Днём защиты детей!!!🎈Дорогие родители,любите и лелейте Ваших любимых чад!!!🙏❤️Хороших выходных!!!!🌞» — написала Наталья Сенчукова под архивным фото с сыном Василием. Дарья Повереннова также поделилась детским фото своей дочери Полины.

Сергей Безруков показал, как его полугодовалый сын Степан внимательно наблюдает за папиным выступлением в театре.

«Дорогие родители! С праздником!!! Пусть наши дети будут счастливее нас..!! Эммануил и Ирина», — поздравили Эммануил Виторган и Ирина Млодик.

««Все взрослые сначала были детьми , только мало кто из них об этом помнит»...Антуан де Сент-Экзюпери « Маленький принц»🙏🏼❤️🌹 Давайте помнить об этом , и делать все возможное и невозможное для наших детей 🙏🏼 Чувство защищенности , поддержка , и родительская любовь ❤️, любовь не за что-то, а просто, потому что ты есть .... ведь это может дать только семья ... Хочется чтоб у всех детей было именно так🙏🏼 Одного «дня защиты детей » для нашего жестокого мира взрослых маловато …» — рассуждает Алена Хмельницкая.

«Больше всего на свете, мы хотим вернуться в детство. Эмоции, ощущения, знания, которые мы получаем детьми, формируют личность человека в будущем. Только от нас зависит, какими вырастут наши сыновья и доченьки. Давайте окружать каждого маленького человека любовью, заботой, вниманием! Пусть беззаботное детство, полное улыбок, длится как можно дольше. Мы, взрослые, всегда рядом❤️ С Днем защиты детей, друзья!» — написала Зара.

Марина Александрова показала свой детский снимок: «Моя первая фотосессия, мне месяцев 9 с половиной, а значит 1 июня где то поблизости, и я уже тогда знаю, что под защитой... ЛЮБОВЬЮ, и так всю жизнь. Повезло☺️ Пусть и нашим детям везёт!!!».

Мария Кожевникова опубликовала нежный кадр с сыновьями.

«Моё сегодняшнее утро началось очень рано... Я поцеловала малышку и помчалась в аэропорт✈️ Каждый день с ней - невероятное путешествие и абсолютное счастье🙏🏼 Обожаю наблюдать, как она становится всё увереннее и любопытнее))я стараюсь проводить с ней всё свободное от работы время. Каждый ребенок в нашем мире достоин внимания🙏🏼Все, что мы делаем - мы делаем ради вас! Даже, когда нас нет рядом, мы делаем всё, чтобы вы ни в чем не нуждались 🙏🏼 Я желаю, чтобы все детки на планете были счастливы и любимы 🌎 Ведь именно мы ответственны за то, чтобы у детей было лучшее будущее, и каждый ребёнок чувствовал себя защищенным в кругу семьи и самых близких💞», — написала Нюша.

«С Днем защиты детей!😊 У меня растет прекрасная дочь Ариадна. Я помню этот счастливый день ее появления на свет.🙏🏻 Я постаралась открыть для нее мир всех возможностей в разных направлениях творческих и спортивных.. Выбор за ней. Но я всегда щедро делюсь своим вниманием, временем, участием и профессионализмом с детьми всей России. И дорожу тем, что они меня знают и любят.🙏🏻 Делится добром-это большое благо. Храни вас Бог🙏🏻», — поздравила Анастасия Волочкова.

«Теплого лета и звонкого детского смеха 🤗С праздником, котятки!» — лаконично написала Елена Кулецкая под фотографией дочерей.

Ольга Кабо поделилась редкими совместными кадрами с дочкой и сыном.

Марина Юдашкина показала любимых внуков: «С Днём защиты детей! Дети это наше счастье! Пусть будут счастливы все дети на земле!🤗👶👶» .

Анна Нетребко с сыном Тьяго также поздравили всех с праздником.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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