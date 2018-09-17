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Сергей Безруков впервые сводил дочку в цирк

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Безрукова

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Двухлетней дочери Сергея Безрукова понравились выступления гимнастов и дрессировщиков.

В минувшие выходные посетители цирка на Вернадского могли столкнуться с известными гостями: на выступлении был Сергей Безруков, который привел с собой свою дочь. Малышке очень понравилось, сообщил звездный папа.

«Выходной.... Первый раз в цирке!!!) Дочь в восторге!!!) У Запашных на Вернадского! Пойдем еще)))», — поделился он впечатлениями под нежной фотографией в блоге.

«Классно!)) Передавайте привет доченьке!!!)))», «Мы вчера семьёй тоже ходили в этот цирк, видели, как вы уезжали, стояли буквально в 5 метрах от вас», «Цирк и взрослых и детей приводит в восторг», «На Вернадского - лучший цирк в Москве», «А мне больше нравится Никулина», «И на цветном бульваре отличный цирк, были в этом году», «Еще замечательный цирк (гастролирующий) Королевский цирк Гии Эрадзе. Очень рекомендую», «Мы раньше с дочкой часто в цирк ходили, пока не посмотрели Дю Солей, это небо и земля, теперь даже не тянет, а вот в Дю солей с огромным удовольствием бы пошли», — обсуждают поклонники артиста.

«Я тоже ходила в цирк раньше пока не увидела как издеваются на животными. Сейчас не пойду», «Гуманной дрессуры не бывает. Когда эти цирки с животными канут в лету.... Зайдите на сайт "Виты" и еще можно посмотреть короткий фильм "Цирк — иллюзия любви". Для того чтобы поймать дикое животное —особого труда не представляет, убивают маму, а детеныша легче сломать и с детства его дрессируют увы не гуманными методами», «Животные должны быть на воле, а не в цирках, не в зоопарках, дельфинариях и прочих местах... как жаль, что наша нравственность пала да пала так низко... и мы учим детей, тому что это норма!!!», «Бедные животные. Не нужно прививать детям мысль, что это нормально. Животные должны жить в дикой среде, а не страдать, развлекая людей», «В Крыму есть парк львов Тайган, там львы, тигры, пумы и море других животных, многих спасли от жестокого обращения. Там они живут практически в условиях саванны, вот это я понимаю, гуманное отношение к животным, без битья и дрессировки», — комментируют противники цирков.

А вы ходите в цирк?

Фото: instagram

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