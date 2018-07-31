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Сергей Безруков представил трогательный #телефоноклип с 2-летней дочкой в главной роли

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков с дочкой

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44-летний Сергей Безруков и его группа «Крестный папа» выпустили новый клип на песню «С какой мы планеты».

Сергей Безруков старается идти в ногу со временем — актер, недавно переквалифицировавшийся в рок-музыканта, решил снять клип на новую песню «С какой мы планеты» полностью на телефон, обойдясь без дорогостоящих расходов на камеру и оператора. При этом Сергей сделал акцент на свои веселые игры с двухлетней дочкой Машей.

«Летняя песня, летнее видео, летнее море и летняя Маша! Клип сингла #сКакойМыПланеты снимать вроде как и вовсе не планировали, а потом решил поделиться настроением, которое бывает от домашних съемок! Они самые настоящие, самые искренние. Когда вокруг нет никого, все снято на мобильный. Может, оно и не сильно профессионально #плачоператоров , но зато настроение — самое то!» — заявил Безруков в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, сейчас супруга Сергея Анна Матисон ждет от него второго ребенка. У актера также есть двое внебрачных детей, рожденных Кристиной Смирновой в Санкт-Петербурге — 10-летняя дочь Александра и 7-летний сын Иван.

Фото: Instagram

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