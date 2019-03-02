Сергей Безруков показал редкое фото трехмесячного сына

«Степушке наверное очень нравится ????Красота какая ,самый лучший из телевизоров», «Степан смотрит философский фильм «О чем молчит рыбка Джонни»», «Какая красота😊Очень интересно ему наверное😊», «Самый лучший телевизор и антидепрессант)))», «Просто прекрасный и полезный "телевизор"!!! Можно смотреть вечно», «Перед сном такой телевизор посмотрит и колыбельная не нужна...Полный релакс», «Крутой аквариум... можно часами смотреть и любоваться... релакс обеспечен», — оценили фолловеры креатив Сергея.

Отметим, что у Сергея и Анны есть двухлетняя дочь Маша. Фотографии девочки часто появляются в Instagram актера. Например, на днях Безруков похвастался, какой торт для него приготовили супруга и дочка. Более того, Маша — самый главный зритель в папином «Московском Губернском театре». Сергей с гордостью рассказывает подписчикам о спектаклях, которые посещает малышка.