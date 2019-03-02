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Сергей Безруков показал редкое фото трехмесячного сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков и Анна Матисон

Фото: Instagram
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Новый кадр появился в микроблоге популярного актера.

В ноябре минувшего года у актера Сергея Безрукова и его супруги, режиссера Анны Матисон, родился долгожданный сын, которого назвали Степаном. Знаменитый папа редко делится фотографиями наследника, поэтому каждый новый кадр с малышом бурно обсуждается поклонниками. Несколько часов назад артист показал, как проводит время с трехмесячным Степой: «Два года назад такая же была картина)))))) Сначала дочь...Теперь сын телевизор смотрит....))) Замечательный телевизор) Правда?».

«Степушке наверное очень нравится ????Красота какая ,самый лучший из телевизоров», «Степан смотрит философский фильм «О чем молчит рыбка Джонни»», «Какая красота😊Очень интересно ему наверное😊», «Самый лучший телевизор и антидепрессант)))», «Просто прекрасный и полезный "телевизор"!!! Можно смотреть вечно», «Перед сном такой телевизор посмотрит и колыбельная не нужна...Полный релакс», «Крутой аквариум... можно часами смотреть и любоваться... релакс обеспечен», — оценили фолловеры креатив Сергея.

Отметим, что у Сергея и Анны есть двухлетняя дочь Маша. Фотографии девочки часто появляются в Instagram актера. Например, на днях Безруков похвастался, какой торт для него приготовили супруга и дочка. Более того, Маша — самый главный зритель в папином «Московском Губернском театре». Сергей с гордостью рассказывает подписчикам о спектаклях, которые посещает малышка.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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