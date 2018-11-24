Сергей Безруков поделился подробностями о новорожденном сыне

Вчера, 24 ноября, у Сергея Безрукова и его супруги, режиссера Анны Матисон, родился сын, о чем актер сообщил в Instagram своим поклонникам. Несколько часов назад Сергей опубликовал новый пост, в котором поблагодарил фолловеров за поздравления и рассказал, как назвали малыша. «Дорогие мои!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!! Я счастлив!!!!!!! Сына назвали СТЕПАНОМ,в честь прадеда! Вес 3.630...Рост 53 см!» — написал счастливый отец.
Безруков уточнил, что роды проходили в Москве, все прошло удачно и Анна чувствует себя хорошо.
Напомним, Степан стал вторым ребенком для Сергея Безрукова и Анны Матисон. Два года назад у пары родилась дочь Маша.
Фото: instagram