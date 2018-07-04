Сергей Безруков опубликовал новое фото очаровательной дочки и тепло поздравил ее с 2-летием

Четвертого июля 2016 года супруга Сергея Безрукова, режиссер Анна Матисон, родила ему дочь Марию. За это время актер довольно редко выкладывал в свой микроблог снимки с малышкой, но в последние месяцы все чаще делает исключения. В день рождения Маши любящий папа опубликовал ее новый трогательный снимок.
«Нашей Машеньке сегодня два года!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!!! УРРРРАААААААА!!!!!» — в своей эмоциональной манере подписал Сергей фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонники семьи Безрукова тут же присоединились и написали множество теплых пожеланий девочке: «Здоровья и счастья Машеньки! И пусть она будет такой же талантливой — как папа!», «Поздравляем от всего сердца! Здоровья и успехов!!!», «Поздравляем Вашу семью! Пусть Мария и дальше радует родителей! С Днем Рождения это маленькое солнышко!)», «Пусть будет гордостью отца».
Напомним, сейчас жена Сергея Анна ждет второго ребенка. У артиста также есть двое внебрачных детей — Александра и Иван. Их Безрукову родила петербургская актриса Кристина Смирнова в 2008 и 2011 годах соответственно (тогда Сергей состоял в браке с Ириной Безруковой).
Фото: Instagram