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Сергей Безруков опубликовал новое фото очаровательной дочки и тепло поздравил ее с 2-летием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Маша Безрукова

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4 июля младшая дочь Сергея Безрукова Маша отмечает свой день рождения.

Четвертого июля 2016 года супруга Сергея Безрукова, режиссер Анна Матисон, родила ему дочь Марию. За это время актер довольно редко выкладывал в свой микроблог снимки с малышкой, но в последние месяцы все чаще делает исключения. В день рождения Маши любящий папа опубликовал ее новый трогательный снимок.

«Нашей Машеньке сегодня два года!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!!! УРРРРАААААААА!!!!!» — в своей эмоциональной манере подписал Сергей фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники семьи Безрукова тут же присоединились и написали множество теплых пожеланий девочке: «Здоровья и счастья Машеньки! И пусть она будет такой же талантливой — как папа!», «Поздравляем от всего сердца! Здоровья и успехов!!!», «Поздравляем Вашу семью! Пусть Мария и дальше радует родителей! С Днем Рождения это маленькое солнышко!)», «Пусть будет гордостью отца».

Напомним, сейчас жена Сергея Анна ждет второго ребенка. У артиста также есть двое внебрачных детей — Александра и Иван. Их Безрукову родила петербургская актриса Кристина Смирнова в 2008 и 2011 годах соответственно (тогда Сергей состоял в браке с Ириной Безруковой).

Фото: Instagram

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