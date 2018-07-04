Сергей Безруков опубликовал новое фото очаровательной дочки и тепло поздравил ее с 2-летием

Четвертого июля 2016 года супруга Сергея Безрукова, режиссер Анна Матисон, родила ему дочь Марию. За это время актер довольно редко выкладывал в свой микроблог снимки с малышкой, но в последние месяцы все чаще делает исключения. В день рождения Маши любящий папа опубликовал ее новый трогательный снимок.

«Нашей Машеньке сегодня два года!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!!! УРРРРАААААААА!!!!!» — в своей эмоциональной манере подписал Сергей фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).