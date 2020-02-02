«Сердцеед растет»: Анастасия Решетова рассказала о характере 3-месячного сына Ратмира

«Мое лицо, когда мне говорят, что первые три месяца в роли мамы — это ад. У нас Тимурыч наоборот выступает в роли антидепрессанта. Веселит нас, расслабляет. Ночью с нами спит как взрослый мужик, не просыпаясь, почти не капризничает, все время улыбается, играет и заигрывает со всеми. У нас растет маленький сердцеед. Как круто, когда материнство не становится тяжкой ношей, а приносит лишь позитивные эмоции. Ну это пока что», — подписала Анастасия Решетова забавные фото.