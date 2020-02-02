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«Сердцеед растет»: Анастасия Решетова рассказала о характере 3-месячного сына Ратмира

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия с новорожденным Ратмиром

Фото: Instagram

Модель призналась, что материнство дается ей легко и приносит только радость, несмотря на то, что многие предупреждали ее о тяжелом периоде в жизни после рождения малыша.

Анастасия Решетова и Тимати стали родителями в октябре 2019 года. И три месяца спустя модель поделилась с подписчиками, насколько счастливым было для нее это время, и рассказала о характере маленького Ратмира.

«Мое лицо, когда мне говорят, что первые три месяца в роли мамы — это ад. У нас Тимурыч наоборот выступает в роли антидепрессанта. Веселит нас, расслабляет. Ночью с нами спит как взрослый мужик, не просыпаясь, почти не капризничает, все время улыбается, играет и заигрывает со всеми. У нас растет маленький сердцеед. Как круто, когда материнство не становится тяжкой ношей, а приносит лишь позитивные эмоции. Ну это пока что», — подписала Анастасия Решетова забавные фото.

У Тимура Юнусова, кроме маленького Ратмира, есть 5-летняя дочь Алиса, которую ему родила модель Алена Шишкова. На днях бабушка девочки Симона Юнусова призналась, что Алиса переживает из-за того, что ее родители не вместе. Но, несмотря на это, Алиса любит брата Ратмира и помогает ухаживать за ним.

Фото и видео: Instagram

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