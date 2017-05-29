Лишний вес является причиной большого количества заболеваний, в число которых входит и бесплодие. С такой проблемой столкнулись супруги Хэйвел из Калифорнии.

24-летняя Келли Хэйвелл и ее муж очень хотели зачать ребенка. Но, к несчастью, у девушки обнаружили «синдром поликистозных яичников». Оказалось, что эта болезнь приводит не только к бесплодию, но и к стремительному увеличению веса. На тот момент Келли весила порядка 165 килограммов, что значительно снижало ее шансы забеременеть.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Май 29 2017 в 8:28 PDT

Ради того, чтобы стать мамой, девушка решила во что бы то ни стало похудеть и серьезно взялась за свое здоровье. Она снизила потребление сахара, а также стала очень активно заниматься спортом, проводя пять дней в неделю в тренажерном зале. В итоге Келли удалось сбросить целых 90 килограммов. Такая целеустремленность вдохновила ее мужа, который вскоре стал заниматься вместе с любимой и похудел на 50 кило.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Май 29 2017 в 8:28 PDT

Старания не прошли даром. Как результат – минус 140 килограммов на двоих и долгожданная беременность Келли. У супругов родилась замечательная здоровая девочка, которая стала напоминанием для мамы, через что ей пришлось пройти, чтобы стать мамой.

«Мой самый большой страх — это отсутствие детей. И наша дочка стала чудом! Мы зачали её без лекарств, хотя шансы были крайне малы», - заявила Келли.

Фото: instagram.com, социальные сети