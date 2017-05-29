24-летняя Келли Хэйвелл и ее муж очень хотели зачать ребенка. Но, к несчастью, у девушки обнаружили «синдром поликистозных яичников». Оказалось, что эта болезнь приводит не только к бесплодию, но и к стремительному увеличению веса. На тот момент Келли весила порядка 165 килограммов, что значительно снижало ее шансы забеременеть.
Ради того, чтобы стать мамой, девушка решила во что бы то ни стало похудеть и серьезно взялась за свое здоровье. Она снизила потребление сахара, а также стала очень активно заниматься спортом, проводя пять дней в неделю в тренажерном зале. В итоге Келли удалось сбросить целых 90 килограммов. Такая целеустремленность вдохновила ее мужа, который вскоре стал заниматься вместе с любимой и похудел на 50 кило.
Старания не прошли даром. Как результат – минус 140 килограммов на двоих и долгожданная беременность Келли. У супругов родилась замечательная здоровая девочка, которая стала напоминанием для мамы, через что ей пришлось пройти, чтобы стать мамой.
«Мой самый большой страх — это отсутствие детей. И наша дочка стала чудом! Мы зачали её без лекарств, хотя шансы были крайне малы», - заявила Келли.
Фото: instagram.com, социальные сети