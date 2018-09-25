«Семейная идиллия»: Тарасов и Костенко показали новое милое фото с 2-месячной дочкой

На днях футболист Дмитрий Тарасов решил в очередной раз выразить чувства к близким — супруге Анастасии и дочке Милане. Он опубликовал в своем микроблоге нежное фото с женой, малышкой и домашним питомцем, лабрадором Тарой, и написал несколько теплых слов.

«Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки. Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», — заявил Дмитрий.