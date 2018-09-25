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«Семейная идиллия»: Тарасов и Костенко показали новое милое фото с 2-месячной дочкой

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Дмитрий Тарасов с дочкой

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31-летний Дмитрий Тарасов и 24-летняя Анастасия Костенко продолжают радовать подписчиков трогательными снимками с маленькой дочкой Миланой.

На днях футболист Дмитрий Тарасов решил в очередной раз выразить чувства к близким — супруге Анастасии и дочке Милане. Он опубликовал в своем микроблоге нежное фото с женой, малышкой и домашним питомцем, лабрадором Тарой, и написал несколько теплых слов.

«Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки. Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», — заявил Дмитрий.

Некоторые фолловеры тут же решили, что спортсмен в чем-то провинился перед Анастасией и таким образом пытается загладить свою вину. Но большинство все же обратили больше внимания на подросшую Милану и умилились ей. А вы как считаете, действительно ли у Тарасовых возникли проблемы или же Дмитрий и Анастасия абсолютно счастливы?

Фото и видео: Instagram

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