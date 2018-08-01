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«Секунды, когда жизнь меняется навсегда»: Тарасов показал весь процесс родов у жены, снятый на видео

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

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31-летний футболист Дмитрий Тарасов и его 24-летняя супруга Анастасия Костенко решили показать подписчикам трогательное видео, сделанное в роддоме в день появления на свет их дочки.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы пока не называют имя новорожденной дочери, зато на днях опубликовали отчасти очень трогательное, отчасти странное видео, сделанное в самом процессе родов.

«Секунды, когда жизнь меняется навсегда», — так прокомментировал футболист ролик. А молодая мама подписала пост строчкой из песни, звучащей в видео: «Up above is made with the warmth of my, my love and my touch...».

Напомним, Дмитрий и Анастасия решились на партнерские роды, и спортсмен сам перерезал пуповину крохотной дочки. Сейчас он находится на сборах за границей, а модели постоянно помогают мама и сестра. У Тарасова есть еще старшая 9-летняя дочь Ангелина от первого брака.

Фото: Instagram

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