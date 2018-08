«Секунды, когда жизнь меняется навсегда»: Тарасов показал весь процесс родов у жены, снятый на видео

Дмитрий и Анастасия Тарасовы пока не называют имя новорожденной дочери, зато на днях опубликовали отчасти очень трогательное, отчасти странное видео, сделанное в самом процессе родов.

«Секунды, когда жизнь меняется навсегда», — так прокомментировал футболист ролик. А молодая мама подписала пост строчкой из песни, звучащей в видео: «Up above is made with the warmth of my, my love and my touch...».