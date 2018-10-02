«Сейчас хочется позволять себе все»: Тодоренко задорно танцует на шпильках на последнем месяце беременности

Кажется, Регина Тодоренко готова последовать примеру своего жениха Влада Топалова и стать певицей. Импровизированным репетициям телеведущей не мешает даже тот факт, что совсем скоро она впервые станет мамой. Тодоренко смело носит облегающие платья, босоножки на шпильках и в таком виде очень энергично танцует на съемках шоу «Пятница с Региной».

«Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять все) как говорит врач: «Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке», — заявила девушка в своем Instagram, опубликовав ролик своего выступления с кавером на песню группы «Фабрика».