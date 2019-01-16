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«Сделаем все, чтобы был сын»: Анна Хилькевич во что бы то ни стало хочет родить мальчика

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я выбрал вместо рекламы.
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Анна Хилькевич с младшей дочкой Машей

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32-летняя актриса уже заговорила о третьем ребенке.

Анна Хилькевич стала мамой во второй раз в конце лета прошлого года, родив мужу Артуру Волкову младшую дочку Машу. Оказалось, супруги обязательно хотят еще и сына, поэтому в будущем планируют быть многодетными родителями и попробовать все способы — народные и не только, — чтобы зачать мальчика.

«Это у меня прямо пунктик! Мне тут сказали, что нужно делать, чтобы получился мальчик, — смеясь, сообщила Анна в интервью журналу «7 дней». — У тех мужчин, которые пьют пиво или вино, то есть легкий алкоголь, рождаются девочки. А если муж пьет крепкий алкоголь, то рождаются пацаны. Судя по моим знакомым, так оно и есть. В общем, будем пробовать все способы».

Однако Хилькевич абсолютно уверена, что спешить с этим важным делом не будет, потому что не готова ни физически, ни психологически, к тому же переживает за дочек — как они воспримут появление младшего члена семьи. «Прямо разрываюсь между дочками. И очень боюсь, как бы не развился у Марии синдром младшего ребенка, когда родители недодали ему внимания, любви и заботы. Ну а уж на троих пока меня точно не хватит. Пока! Тут просто надо подождать…» — призналась Анна.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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