«Сделаем все, чтобы был сын»: Анна Хилькевич во что бы то ни стало хочет родить мальчика

Анна Хилькевич стала мамой во второй раз в конце лета прошлого года, родив мужу Артуру Волкову младшую дочку Машу. Оказалось, супруги обязательно хотят еще и сына, поэтому в будущем планируют быть многодетными родителями и попробовать все способы — народные и не только, — чтобы зачать мальчика.

«Это у меня прямо пунктик! Мне тут сказали, что нужно делать, чтобы получился мальчик, — смеясь, сообщила Анна в интервью журналу «7 дней». — У тех мужчин, которые пьют пиво или вино, то есть легкий алкоголь, рождаются девочки. А если муж пьет крепкий алкоголь, то рождаются пацаны. Судя по моим знакомым, так оно и есть. В общем, будем пробовать все способы».