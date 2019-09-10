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Счастливая улыбка и большой живот: 25-летняя возлюбленная миллиардера Доронина официально подтвердила беременность

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Кристина Романова

Фото: Instagram

Девушка до последнего скрывала свое интересное положение.

Молодая возлюбленная 56-летнего миллиардера Владислава Доронина Кристина Романова скоро станет мамой во второй раз. Девушка опубликовала первые «официальные» фотографии с большим животом.

Юная Кристина Романова начинает карьеру на подиуме

Доронин и Романова оберегают личную жизнь от посторонних глаз: они не показывают лицо трехлетней дочери Жасмин и до последнего не рассказывали, что вскоре станут родителями во второй раз.

На днях в сториз Кристины появилось видео, на котором она позировала с беременной подругой. У Романовой в ролике отчетливо был виден большой живот. Теперь модель опубликовала несколько снимкой красивой фотосессии, которыми официально подтвердила, что скоро родит второго малыша. И, судя по размерам ее живота, ребенок появится в ближайшие месяцы.

«Это необъяснимое чувство, когда внутри тебя зарождается новая жизнь» и «Счастье», - подписала Кристина снимки.

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Happy ❤️

Публикация от Kristina Romanova (@krissroma)

Подписчики модели оставили десятки комментариев, в которых поздравили Романову и пожелали легких родов.

Напомним, о романе Кристины Романовой и Владислава Доронина заговорили в 2015 году. И уже через год у них родилась дочь. Доронин старше возлюбленной на 31 год. Миллиардер был женат больше 20 лет, у него есть взрослая дочь. Он также несколько лет состоял в отношениях с Наоми Кемпбэлл, для которой строил шикарный особняк в Московской области, но до свадьбы дело так и не дошло.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: youtube.com/ Videofashion

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