Счастливая улыбка и большой живот: 25-летняя возлюбленная миллиардера Доронина официально подтвердила беременность

Молодая возлюбленная 56-летнего миллиардера Владислава Доронина Кристина Романова скоро станет мамой во второй раз. Девушка опубликовала первые «официальные» фотографии с большим животом.
Доронин и Романова оберегают личную жизнь от посторонних глаз: они не показывают лицо трехлетней дочери Жасмин и до последнего не рассказывали, что вскоре станут родителями во второй раз.
На днях в сториз Кристины появилось видео, на котором она позировала с беременной подругой. У Романовой в ролике отчетливо был виден большой живот. Теперь модель опубликовала несколько снимкой красивой фотосессии, которыми официально подтвердила, что скоро родит второго малыша. И, судя по размерам ее живота, ребенок появится в ближайшие месяцы.
«Это необъяснимое чувство, когда внутри тебя зарождается новая жизнь» и «Счастье», - подписала Кристина снимки.
Подписчики модели оставили десятки комментариев, в которых поздравили Романову и пожелали легких родов.
Напомним, о романе Кристины Романовой и Владислава Доронина заговорили в 2015 году. И уже через год у них родилась дочь. Доронин старше возлюбленной на 31 год. Миллиардер был женат больше 20 лет, у него есть взрослая дочь. Он также несколько лет состоял в отношениях с Наоми Кемпбэлл, для которой строил шикарный особняк в Московской области, но до свадьбы дело так и не дошло.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: youtube.com/ Videofashion
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