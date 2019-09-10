Счастливая улыбка и большой живот: 25-летняя возлюбленная миллиардера Доронина официально подтвердила беременность

Доронин и Романова оберегают личную жизнь от посторонних глаз: они не показывают лицо трехлетней дочери Жасмин и до последнего не рассказывали, что вскоре станут родителями во второй раз.

На днях в сториз Кристины появилось видео, на котором она позировала с беременной подругой. У Романовой в ролике отчетливо был виден большой живот. Теперь модель опубликовала несколько снимкой красивой фотосессии, которыми официально подтвердила, что скоро родит второго малыша. И, судя по размерам ее живота, ребенок появится в ближайшие месяцы.

«Это необъяснимое чувство, когда внутри тебя зарождается новая жизнь» и «Счастье», - подписала Кристина снимки.