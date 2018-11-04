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Счастливая и цветущая: беременная Регина Тодоренко устроила костюмированный девичник

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Регины Тодоренко

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Регина Тодоренко собрала подруг и устроила фотосессию.

«Это был невероятный день!!! Встретиться с Подругами — это так прекрасно, даже если собираемся мы всего лишь раз в год. С недавних пор я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью восполняет все пробелы, наполняет силой и оживляет. Вот она мать — ПРИРОДА) Думаю, девочки, которые занимаются духовными практиками, поймут меня», — написала бывшая ведущая «Орла и Решки».

«Я счастлива, что вы у меня есть!!!) Спасибо вам, мои дорогие», — поблагодарила она подруг.

Сын Регины Тодоренко и ее жениха Влада Топалова должен появиться на свет примерно через месяц, однако будущая мама не спешит оставлять все дела. Она ведет активный образ жизни: выходит в свет, встречается с друзьями и коллегами, поет и записывает песни, ведет собственную передачу на YouTube и даже занимается йогой, выбирая безопасные для плода позиции.

Фото и видео: instagram

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