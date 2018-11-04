Счастливая и цветущая: беременная Регина Тодоренко устроила костюмированный девичник

«Я счастлива, что вы у меня есть!!!) Спасибо вам, мои дорогие», — поблагодарила она подруг.

Сын Регины Тодоренко и ее жениха Влада Топалова должен появиться на свет примерно через месяц, однако будущая мама не спешит оставлять все дела. Она ведет активный образ жизни: выходит в свет, встречается с друзьями и коллегами, поет и записывает песни, ведет собственную передачу на YouTube и даже занимается йогой, выбирая безопасные для плода позиции.