Счастливая и цветущая: беременная Регина Тодоренко устроила костюмированный девичник

«Это был невероятный день!!! Встретиться с Подругами — это так прекрасно, даже если собираемся мы всего лишь раз в год. С недавних пор я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью восполняет все пробелы, наполняет силой и оживляет. Вот она мать — ПРИРОДА) Думаю, девочки, которые занимаются духовными практиками, поймут меня», — написала бывшая ведущая «Орла и Решки».
«Я счастлива, что вы у меня есть!!!) Спасибо вам, мои дорогие», — поблагодарила она подруг.
Сын Регины Тодоренко и ее жениха Влада Топалова должен появиться на свет примерно через месяц, однако будущая мама не спешит оставлять все дела. Она ведет активный образ жизни: выходит в свет, встречается с друзьями и коллегами, поет и записывает песни, ведет собственную передачу на YouTube и даже занимается йогой, выбирая безопасные для плода позиции.
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