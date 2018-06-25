«Счастье сидит рядом и раскрашивает картинки»: Безруков показал подросшую дочку от Матисон

Сергей Безруков и Анна Матисон, как правило, редко рассказывают о своей семейной жизни и так же нечасто публикуют фото с общей маленькой дочкой Машей. Обычно на снимках девочка позирует спиной к камере или отвернувшись. Но на днях Сергей все же выложил в свой микроблог снимок, на котором можно рассмотреть внешность Маши.

«Съемки... спектакли... работа... заботы... А СЧАСТЬЕ СИДИТ РЯДОМ И РАСКРАШИВАЕТ КАРТИНКИ!!!!!!!! И в этом смысл жизни!!!!! И в этом СЧАСТЬЕ!!!!!!! Чего и всем желаю, Дорогие мои, Хорррршие!» — в своей обычной манере подписал Безруков снимок с дочкой.