«Счастье»: Ксения Собчак поделилась трогательным видео с мужем и сыном

Напомним, уже продолжительное время в Сети обсуждают возможную вторую беременность главного редактора российской версии издания L’Officiel. Всему виной объемные наряды, подчеркивающие изменившуюся фигуру Собчак. Супруга рэпера Dino MC Мишаня Мишина подлила масла в огонь, утвердительно ответив на вопрос своего подписчика о грядущем пополнении в семье Ксении. Кроме того, по слухам, телеведущую видели в перинатальном центре «Лапино», куда она приехала на консультацию к врачу, наблюдавшему ее во время первой беременности. Как и три года назад, Собчак предпочитает не комментировать подобные домыслы.

Фото: instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru