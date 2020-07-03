Саша Зверева рассекретила пол четвертого ребенка и рассказала о тяжелых домашних родах

«Волновалась ли я когда-либо так сильно перед публикацией поста? Нет. Сейчас будет мое самое большое откровение в жизни. Которое сумела снять и передать очень тонко чувствующий видеооператор Танечка @lovestylefilms.

Я открываю вам настоящую Сашу. <...>

Было ли все идеально гладко и волшебно? Нет. Сразу же после рождения малыша у меня открылось кровотечение (вот она ситуация в домашних родах "а что, если что-то пойдет не так?"). Но акушерки, у которых происходят по 3-4 домашних родов в неделю, — это команда профессионалов, которые знали и были готовы к этому сценарию у женщины с крупным малышом в четвертых родах. Весь набор средств для таких ситуаций у них с собой. Действовали они с такой скоростью, которой мы с Дэном не видели даже в кино. Молниеносное перемещение меня из ванны на кровать в горизонтальное положение и массаж матки — кровотечение остановилось за считанные минуты. Когда рядом большой надежный и сильный мужчина, жизнь меняется… Ты меняешься… Семья меняется... И даже роды меняются...

<…> Плачьте, милые женщины! Давайте себе быть женщинами! Я плачу ровно столько раз, сколько смотрю этот фильм!

Наш СЫН родился 26 июня в 16.38 по тихоокеанскому времени. 4140 г, 55см», — написала Саша в микроблоге и предложила угадать имя малыша, отметив, что оно «просто чудесное».

Напомним, Саша Зверева замужем третий раз. В первом браке у нее родились Василиса и Макар, во втором — Лев, а теперь она и ее супруг Ден стали родителями малыша-богатыря.