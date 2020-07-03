Саша Зверева рассекретила пол четвертого ребенка и рассказала о тяжелых домашних родах
Фото: www.instagram.com/sashazvereva/
26 июня бывшая певица, а ныне популярный блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой. Через пару дней она показала нежные фото с малышом, но не назвала его пол. «Я жду видео, в котором покажу вам все. И это будет нежно, как я люблю», — рассказала она.
И теперь Саша поделилась с подписчиками нежным семейным видео того дня, когда ее малыш появился на свет. В ролике запечатлели все волнительные моменты — от первых схваток до родов. «Она идет», — говорит в один из моментов многодетная мать. А позже, уже держа малыша на руках, с улыбкой сообщает: «Это мальчик».
Оказывается, в семье не знали, кто должен появиться на свет. «Все мои психологи заявляли, что должна родиться девочка», — рассказала в ролике Саша. «Мы не знали заранее, кто у нас будет», — подтвердил и старший сын Зверевой Макар.
«Волновалась ли я когда-либо так сильно перед публикацией поста? Нет. Сейчас будет мое самое большое откровение в жизни. Которое сумела снять и передать очень тонко чувствующий видеооператор Танечка @lovestylefilms.
Я открываю вам настоящую Сашу. <...>
Было ли все идеально гладко и волшебно? Нет. Сразу же после рождения малыша у меня открылось кровотечение (вот она ситуация в домашних родах "а что, если что-то пойдет не так?"). Но акушерки, у которых происходят по 3-4 домашних родов в неделю, — это команда профессионалов, которые знали и были готовы к этому сценарию у женщины с крупным малышом в четвертых родах. Весь набор средств для таких ситуаций у них с собой. Действовали они с такой скоростью, которой мы с Дэном не видели даже в кино. Молниеносное перемещение меня из ванны на кровать в горизонтальное положение и массаж матки — кровотечение остановилось за считанные минуты. Когда рядом большой надежный и сильный мужчина, жизнь меняется… Ты меняешься… Семья меняется... И даже роды меняются...
<…> Плачьте, милые женщины! Давайте себе быть женщинами! Я плачу ровно столько раз, сколько смотрю этот фильм!
Наш СЫН родился 26 июня в 16.38 по тихоокеанскому времени. 4140 г, 55см», — написала Саша в микроблоге и предложила угадать имя малыша, отметив, что оно «просто чудесное».
Напомним, Саша Зверева замужем третий раз. В первом браке у нее родились Василиса и Макар, во втором — Лев, а теперь она и ее супруг Ден стали родителями малыша-богатыря.
Фото и видео: Instagram Саши Зверевой/ @lovestylefilms
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