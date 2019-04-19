Саша Савельева похвасталась идеальной фигурой и рассказала, как восстанавливается после родов: «Не геройствую с уборкой и готовкой»

Подписчики восхищаются фигурой певицы. «Саня, в идеальной форме», — пишет Полина Гагарина. Молодые мамочки просят совет, как восстановиться после родов.

«Если честно я не знаю как правильно нужно восстанавливаться… просто ем вкусно, то что подходит для гв, стараюсь спать в короткие промежутки, но правда не всегда получается. Пока держусь) не геройствую с уборкой и готовкой. Стараюсь максимально расслабиться», — написала Саша в комментариях.