Саша Савельева и Кирилл Сафонов раскрыли имя своего 2-месячного сына

Кирилл Сафонов и Саша Савельева женаты уже больше восьми лет. Их первенец появился на свет через много лет после свадьбы. Певица впервые познала радость материнства, когда ей было уже 35. Беременность супруги держали в тайне даже от знакомых, а появление малыша на свет 27 марта 2019 года первое время не комментировали. Родители тщательно оберегают ребенка от посторонних глаз, и до недавнего времени они даже не признавались, как называли сына.
Но в откровенном интервью со Светланой Бондарчук Кирилл раскрыл имя наследника – Леон. Отца актера звали также, но он признался, что выбрал это имя по другим причинам. Сафонов отметил, что отец не занял достойного места в его жизни, хотя и был хорошим человеком, сообщает издание Hello!.
Напомним, у 45-летнего Кирилла уже есть ребенок от первого брака – 24-летняя дочь Анастасия. Она живет и работает США.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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