Саша Савельева и Кирилл Сафонов раскрыли имя своего 2-месячного сына

Кирилл Сафонов и Саша Савельева женаты уже больше восьми лет. Их первенец появился на свет через много лет после свадьбы. Певица впервые познала радость материнства, когда ей было уже 35. Беременность супруги держали в тайне даже от знакомых, а появление малыша на свет 27 марта 2019 года первое время не комментировали. Родители тщательно оберегают ребенка от посторонних глаз, и до недавнего времени они даже не признавались, как называли сына.