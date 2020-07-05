«Самый лучший подарок»: звездный визажист Гоар Аветисян показала новое фото сына-богатыря

«Самое красивое фото😍», «С днём рождения, добрая, милая, красивая девочка🥳 Желаем тебе всего самого наилучшего ❤️ В этом году ты получила от Всевышнего самый замечательный подарок в мире!», «С днем рождения, Гоар! Сааамый лучший подарок на свете! Желаю такой подарок всем!», «Счастье», «С днём рождения, Гоар! Вы сделали сами себе лучший подарок на всю жизнь», «С днем твоего счастливого рождения и рождения богатыря», «Красотка!!!!Мадонна с младенцем!!!Самый лучший подарок», «С Днем рождения!🎉🎉🎉🌹🌹🌹 Самый лучший подарок на руках!» — поздравляют визажистку подписчики.

Напомним, Гоар Аветисян объявила о беременности в конце января. Личность отца новорожденного сына бьюти-блогер предпочитает не раскрывать. Известно, что красотка и ее избранник узаконили отношения и вместо громких торжеств устроили уютные домашние посиделки. Ранее Гоар была замужем за бизнесменом Вагиком Мартиросяном, однако супруги развелись спустя два года совместной жизни.