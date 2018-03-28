«Самый красивый преступник» и его невеста скоро станут родителями

Источники американского журнала Us Magazine утверждают, что Хлое Грин находится уже на четвертом месяце беременности. Отец малыша — манекенщик Джереми Микс, которого в СМИ также называют «самым красивым преступником в мире» (парень отбыл тюремный срок за воровство).

Сами Хлое и Джереми пока не подтвердили радостную новость, но поклонники давно подозревают, что девушка пытается скрыть свое интересное положение. Она не фотографируется в полный рост или отворачивается от камеры.