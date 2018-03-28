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«Самый красивый преступник» и его невеста скоро станут родителями

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Джереми Микс и Хлое Грин
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Западные СМИ трубят, что наследница модной империи Topshop Хлое Грин беременна от известного манекенщика Джереми Микса.

Источники американского журнала Us Magazine утверждают, что Хлое Грин находится уже на четвертом месяце беременности. Отец малыша — манекенщик Джереми Микс, которого в СМИ также называют «самым красивым преступником в мире» (парень отбыл тюремный срок за воровство).

Сами Хлое и Джереми пока не подтвердили радостную новость, но поклонники давно подозревают, что девушка пытается скрыть свое интересное положение. Она не фотографируется в полный рост или отворачивается от камеры.

Напомним, в прошлом году Джереми ушел от жены Мелиссы, с которой воспитывал сына, к молодой миллионерше Хлое Грин. Оказалось, что экс-супруга манекенщика была беременна, но потеряла ребенка из-за стресса от разрыва с возлюбленным.

Фото: Instagram

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