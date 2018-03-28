«Самый красивый преступник» и его невеста скоро станут родителями

Источники американского журнала Us Magazine утверждают, что Хлое Грин находится уже на четвертом месяце беременности. Отец малыша — манекенщик Джереми Микс, которого в СМИ также называют «самым красивым преступником в мире» (парень отбыл тюремный срок за воровство).
Сами Хлое и Джереми пока не подтвердили радостную новость, но поклонники давно подозревают, что девушка пытается скрыть свое интересное положение. Она не фотографируется в полный рост или отворачивается от камеры.
Напомним, в прошлом году Джереми ушел от жены Мелиссы, с которой воспитывал сына, к молодой миллионерше Хлое Грин. Оказалось, что экс-супруга манекенщика была беременна, но потеряла ребенка из-за стресса от разрыва с возлюбленным.
Фото: Instagram