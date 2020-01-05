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«Самый главный человечек»: Гарик Харламов и Кристина Асмус нежно поздравили дочь с шестилетием

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настя Харламова с мамой

Фото: Instagram Насти Харламовой

Настя Харламова отмечает день рождения.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова появилась на свет 5 января 2014 года, а в это воскресенье Насте исполнилось шесть лет. Родители поделились в блогах снимками с именинницей и посвятили ей теплые слова. «Сегодня нашей с @asmuskristina Насте 6 лет ! Действительно, по детям видно, как время бежит. Казалось бы, совсем недавно на свет появилась, а вот уже седьмой год пошёл! С днём рождения, самый главный человечек! Мы тебя очень любим! Ура )», — написал Гарик и показал кадры из семейной фотосессии.

«А мы вовсю готовимся к вечеринке! 🤩🍹 Сегодня нашей птичке исполняется 6 лет!!!! 🎂🎉 @akharlamova, мы с папой бесконечно любим тебя!!! 💖 И сделаем всё для того, чтобы ты была самой счастливой!! ✨ С Днём рождения, наш ангелочек!!», — подписала Кристина фото Насти, принимающей spa-процедуры.

Многочисленные друзья, коллеги и поклонники засыпали звездных родителей поздравлениями и пожеланиями.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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