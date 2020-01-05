«Самый главный человечек»: Гарик Харламов и Кристина Асмус нежно поздравили дочь с шестилетием

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова появилась на свет 5 января 2014 года, а в это воскресенье Насте исполнилось шесть лет. Родители поделились в блогах снимками с именинницей и посвятили ей теплые слова. «Сегодня нашей с @asmuskristina Насте 6 лет ! Действительно, по детям видно, как время бежит. Казалось бы, совсем недавно на свет появилась, а вот уже седьмой год пошёл! С днём рождения, самый главный человечек! Мы тебя очень любим! Ура )», — написал Гарик и показал кадры из семейной фотосессии.