«Самая лучшая мама»: в Сети появилась одна из последних фотографий Жанны Фриске с сыном

В Instagram, на созданной поклонниками Жанны Фриске странице, появилось одно из последних фото певицы с маленьким сыном. Жанна с сестрой Натальей и Платоном ходили в трогательный зоопарк. На фотографиях Жанна наслаждается отдыхом с ребенком, с ее губ не сходит улыбка.
Фото подписали словами самой Фриске из интервью, которое она дала, ожидая рождения ребенка: «Когда мама моя была беременна младшей сестрой, до самого последнего дня все говорили, что родится мальчик. Папа ходил гордый, накрывал столы в честь наследника, на свет появилась Наташа. Поэтому кого Бог даст, того мы и примем с радостью. Но я, конечно, всегда хотела сына, и очень надеюсь, что моя мечта сбудется».
«Самая лучшая и красивая мама не насладилась материнством», «Жанночка любим, помним», «Как больно на это смотреть», «Смотришь на фото и лишний раз понимаешь: время не лечит», - оставили комментарии подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Два года она боролась с раком, но болезнь победила.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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