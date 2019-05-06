«Самая лучшая мама»: в Сети появилась одна из последних фотографий Жанны Фриске с сыном

«Самая лучшая и красивая мама не насладилась материнством», «Жанночка любим, помним», «Как больно на это смотреть», «Смотришь на фото и лишний раз понимаешь: время не лечит», - оставили комментарии подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Два года она боролась с раком, но болезнь победила.